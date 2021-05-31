Advertisements

حالة الطقس اليوم الاثنين 31/5/2021 ودرجات الحرارة المتوقعة.. شديدة وتصل لـ 39 في القاهرة

الإثنين 31/مايو/2021 - 09:20 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements

حالة الطقس اليوم الاثنين 31/5/2021 ودرجات الحرارة المتوقعة.. شديدة وتصل لـ 39 في القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء حول حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين، على مدن ومحافظات الجمهورية، وفق بيان لها، إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس ليلا، إذ تسود اجواء لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما نوهت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط الأحمر
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّها تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون خفيفا إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين على مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 39 22

الإسكندرية 30 21

وادي النطرون 34 21

طنطا 38 21

شبين الكوم 39 22

دمنهور 32 21

بلطيم 28 22

مطروح 26 19

السلوم 26 21

سيوة 36 22

بورسعيد 32 22

دمياط 28 21

الزقازيق 38 21

المنصورة 38 21

الإسماعيلية 42 20

السويس 41 20

العريش 32 21

رفح 32 21

رأس سدر 41 22

نخل 40 19

نويبع 41 25

طابا 33 22

كاترين 33 19

الطور 40 23

شرم الشيخ 41 27

الغردقة 40 26

مرسى علم 39 26

الفيوم 41 22

بني سويف 41 22

المنيا 42 23

أسيوط 43 23

سوهاج 43 23

قنا 43 23

الأقصر 44 24

أسوان 44 24

إدفو 44 25

أبو سمبل 44 22

الوادي الجديد 43 23

شلاتين 39 26

أبو رماد 39 26

حلايب 38 27

رأس حدربة 38 27   

حالة الطقس اليوم الاثنين 31/5/2021 ودرجات الحرارة المتوقعة.. شديدة وتصل لـ 39 في القاهرة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم درجات الحرارة المتوقعة حالة الطقس اليوم حالة الطقس الطقس

أخبار تهمك

نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ ساعة و 12 دقيقة

رئيس ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لاختيار خليفة زيدان

منذ 42 دقيقة

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

منذ 41 دقيقة

عمرو أديب يهاجم شخصية منى زكي في "لعبة نيوتن".. والفنانة: "أنا مش هكمل البرنامج"

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

حبس نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعة

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 15 ساعة

فيديو أشعل السوشيال.. كشف ملابسات التعدي على سيدة وتحطيم سيارتها بأكتوبر

منذ أقل من ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا ليوم الأحد

منذ حوالي 7 ساعات

أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

قرار قضائي قد يكون الأخير في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

حالة الطقس غدا الخميس 13 فبراير ودرجات الحرارة المتوقعة

ننشر حالة الطقس غدا الإثنين 24/2/2020 ودرجات الحرارة المتوقعة

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا 29 مارس 2020

القاهرة 29.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم شم النسيم

بعد ارتفاع الحرارة اليوم.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غدا بهذه المناطق

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:32 ص

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

رئيس ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لاختيار خليفة زيدان

09:31 ص

نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

09:00 ص

أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

07:16 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»