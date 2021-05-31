



حالة الطقس اليوم الاثنين 31/5/2021 ودرجات الحرارة المتوقعة.. شديدة وتصل لـ 39 في القاهرة





كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء حول حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين، على مدن ومحافظات الجمهورية، وفق بيان لها، إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس ليلا، إذ تسود اجواء لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





كما نوهت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.





حالة البحرين المتوسط الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّها تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.





أما البحر الأحمر فيكون خفيفا إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم الاثنين على مدن ومحافظات الجمهورية





القاهرة 39 22





الإسكندرية 30 21





وادي النطرون 34 21





طنطا 38 21





شبين الكوم 39 22





دمنهور 32 21





بلطيم 28 22





مطروح 26 19





السلوم 26 21





سيوة 36 22





بورسعيد 32 22





دمياط 28 21





الزقازيق 38 21





المنصورة 38 21





الإسماعيلية 42 20





السويس 41 20





العريش 32 21





رفح 32 21





رأس سدر 41 22





نخل 40 19





نويبع 41 25





طابا 33 22





كاترين 33 19





الطور 40 23





شرم الشيخ 41 27





الغردقة 40 26





مرسى علم 39 26





الفيوم 41 22





بني سويف 41 22





المنيا 42 23





أسيوط 43 23





سوهاج 43 23





قنا 43 23





الأقصر 44 24





أسوان 44 24





إدفو 44 25





أبو سمبل 44 22





الوادي الجديد 43 23





شلاتين 39 26





أبو رماد 39 26





حلايب 38 27





رأس حدربة 38 27



