رئيس ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لاختيار خليفة زيدان

لا يزال يبحث نادي ريال مدريد الإسباني، عن التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة المقبلة، لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان.





وتقدم زيدان باستقالته من تدريب ريال مدريد، قبل عام من نهاية عقده، ولم يرغب في الاستمرار مع النادي الملكي.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز بعد استبعاد خيار أليجري، استبعدت أيضًا فكرة تعيين يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، كمديرًا فنيًا للفريق الملكي.





وتابعت الصحيفة، أن هناك ثلاث خيارات أمام ريال مدريد، وهم ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، إلى جانب الإيطالي أنطونيو كونتي، وراؤول جونزاليس مدرب فريق الشباب بالفريق الملكي.





وأشارت الصحيفة، أن نسبة تعيين راؤول كمدرب أقل من الثنائي الآخرين، رغم أنه مدرب للكاستيا وأسطورة النادي، ولكن إدارة النادي، تفضل مدرب يتمتع بخبرة أكبر.





وأوضحت الصحيفة، أن المدرب المُفضل لدى فلورنتينو بيريز، هو بوتشيتينو الذي طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان، بعد خلافات مع إدارة النادي الباريسي.



