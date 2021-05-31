



تعرف على الأوراق المطلوبة لاستحقاق الأرملة معاش والدها في قانون المعاشات الجديد 2021





حدد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، فئات المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وكذلك شروط الاستحقاق وقواعده، والأوراق المطلوبة لاستحقاق الأرملة معاش والدها.





و قرر المشروع توحيد أحكام المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش، من حيث تحديد فئات المستحقين للمعاش، وكذلك شروط الاستحقاق وقواعده، فقرر المشروع للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق فى معاش في حالة وفاته اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.





وحدد المستحقين في: الأرملة والأرمل والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، وأصبح المستحقون عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش من العمالة غير المنتظمة، هم ذات المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي، وبذلك يكون القانون قد أضاف مستحقين جدد وهم الوالدين والأخوة والأخوات.





وسنستعرض لكم الشروط المطلوبة لتقاضي الأبناء لمعاش والدهم المتوفي، والفئات المستحقة، الأوراق المطلوبة لاستحقاق الأرملة معاش والدها، وفقًا لما حددته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.





الفئات المستحقة للحصول على معاش الوالد المتوفي

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش، وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها.





الأوراق المطلوبة لاستحقاق الأرملة معاش والدها





1- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.





2- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.





3- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالى بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.





4- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 24 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.





5- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.





6- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومى.





7- فى حالة التحاق البنات والأخوات والأبناء والأخوة الأقل من 21 سنه أو العاجزين عن الكسب والوالدين بعمل أو مزاولة مهنة فى تاريخ الوفاة يقدم المستندات الآتية:





- إذا كان العمل بالقطاع الحكومى أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.





- إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الإشتراك التأمينى من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان اكبر من الأجر التأمينى.





- فى حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.





8- صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من المستفيدين.



