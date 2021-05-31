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قتلى وجرحى بهجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

الإثنين 31/مايو/2021 - 09:32 ص
هجوم مسلح - أرشيفية
هجوم مسلح - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات في بوريكنا فاسو، اليوم الاثنين، مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرون، جراء هجوم شنه مسلحون على قرية شمالي البلاد قرب الحدود مع النيجر.

 

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن مصدر مطلع قوله إن "3 مدنيين لقوا مصرعهم في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو قرب قرية بولي وجرح 3 أشخاص بسبب توغل مسلحين من الحدود الشمالية"، مضيفًا أن "ضحايا الهجوم هم رئيس القرية وإمام مسجد ونجله".

 

وخلال شهر مايو الحالي تدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو، حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمال البلاد.

 

وكانت المنطقة الشمالية من بوركينا فاسو خاصة القريبة من النيجر ومالي، تعدالمنطقة الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي ينفذها مسلحو "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.

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هجوم مسلح قتلى وجرحى بوركينا فاسو

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