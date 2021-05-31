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عاجل.. اتحاد "كونميبول" يستبعد الأرجنتين من تنظيم كوبا أمريكا

الإثنين 31/مايو/2021 - 09:33 ص
كوبا امريكا
كوبا امريكا
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قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، إن الأرجنتين لن تستضيف كأس كوبا أمريكا، لتحوم شكوك حول مستقبل البطولة قبل 13 يوماً من الموعد المحدد لانطلاقتها.

وتابع الاتحاد القاري أنه سيدرس العروض المقدمة من الدول الأخرى لاستضافة البطولة في أقرب وقت ممكن.

وتنطلق بطولة كوبا أمريكا يوم 13 يونيو المقبل بمواجهة الأرجنتين وتشيلي، حيث كان مقررا إقامتها في بلاد الساحر ليونيل ميسي.

وسبق وأن تم استبعاد البطولة من كولومبيا قبل أسابيع بسبب وباء كورونا.

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لأرجنتين وتشيلي كوبا امريكا

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