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أسعار الذهب اليوم الاثنين 31-5-2021 بمحلات الصاغة

الإثنين 31/مايو/2021 - 09:36 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 31 مايو 2021.

متوسط أسعار الذهب اليوم الاثنين 31-5-2021 بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط يسجل 930 إلى 933 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط يسجل 853 إلى 855 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط يسجل 814 إلى 816 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط يسجل 698 إلى 699 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط يسجل 543 إلى 544 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط يسجل 465 إلى 466 جنيه

سعر الاونصة قيراط يسجل 28,932 إلى 29,003 جنيه

سعر الجنيه الذهب قيراط يسجل 6,512 إلى 6,528 جنيه

سعر الكيلو قيراط يسجل 930,286 إلى 932,571 جنيه

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