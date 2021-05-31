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سعر الدولار اليوم الاثنين 31-5-2021
الإثنين 31/مايو/2021 - 09:41 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 31 مايو 2021.
سعر الدولار اليوم الاثنين 31-5-2021 في مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكى
|
15.6163
|
15.7471
|
يورو
|
19.0347
|
19.2004
|
جنيــه إسترليـنى
|
22.1720
|
22.3656
|
دولار كنـدى
|
12.9381
|
13.0508
|
كرون دانمركى
|
2.5600
|
2.5822
|
كرون نرويجى
|
1.8645
|
1.8808
|
كرون ســويدى
|
1.8800
|
1.8965
|
فرنك سويسرى
|
17.3495
|
17.5026
|
100 ين يابانى
|
14.2173
|
14.3403
|
ريـــال سعـــودى
|
4.1640
|
4.1991
|
دينــار كويتى
|
51.9158
|
52.3681
|
درهم اماراتى
|
4.2508
|
4.2877
|
دولار اســـترالى
|
12.0448
|
12.1489
|
دينــار البحــرين
|
41.4005
|
41.7695
|
ريـــال عمـــانى
|
40.5618
|
41.0081
|
ريـــال قطــــرى
|
4.2876
|
4.3248
|
دينـار اردنـى
|
21.9948
|
22.2417
|
يوان صينى
|
2.4518
|
2.4731
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