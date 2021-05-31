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سعر الدولار اليوم الاثنين 31-5-2021

الإثنين 31/مايو/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 31 مايو 2021.

سعر الدولار اليوم الاثنين 31-5-2021 في مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكى

15.6163

15.7471

يورو

19.0347

19.2004

جنيــه إسترليـنى

22.1720

22.3656

دولار كنـدى

12.9381

13.0508

كرون دانمركى

2.5600

2.5822

كرون نرويجى

1.8645

1.8808

كرون ســويدى

1.8800

1.8965

فرنك سويسرى

17.3495

17.5026

100 ين يابانى

14.2173

14.3403

ريـــال سعـــودى

4.1640

4.1991

دينــار كويتى

51.9158

52.3681

درهم اماراتى

4.2508

4.2877

دولار اســـترالى

12.0448

12.1489

دينــار البحــرين

41.4005

41.7695

ريـــال عمـــانى

40.5618

41.0081

ريـــال قطــــرى

4.2876

4.3248

دينـار اردنـى

21.9948

22.2417

يوان صينى

2.4518

2.4731

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