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بعد ارتفاع أسعار الزيت.. هل ترتفع أسعار اللحوم؟ التموين تجيب (فيديو)

الإثنين 31/مايو/2021 - 09:42 ص
هدى عبدالرازق
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نفى الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ما تردد عن زيادة أسعار اللحوم المستوردة، قائلا: "اللحوم زي ما هي، وعندنا رصيد كافي ولم تتحرك أسعار اللحوم في المنافذ التموينية"، موضحا أن سعر كيلو المجمد 65 جنيه، واللحوم الطازجة بـ 85 جنيه".

وقال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن مصر تستورد 95% من الزيت، ونستهلك 120 ألف طن شهريا زيت، ونصف الكمية توجه للمخصصات التموينية.
 
وأشار "عشماوي"،، إلى أنه لم يتم رفع سعر لتر الزيت بعد الزيادة السعرية التي حصلت على مستوى العالم منذ بداية جائحة كورونا لوجود أرصدة كافية من المنتج، منوها بأنه مع استمرار الزيادة السعرية تقرر تحريك سعر الزيت.
واوضح أن عبوة زجاجة الزيت 800 جنيه أصبح 17 جنيه، وعبوة اللتر يبلغ سعرها 21 جنيه، منوها بأن هناك لجنة عليا للزيوت تنعقد لمناقشة الأسعار.

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