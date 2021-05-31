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عاجل.. رئيس المخابرات العامة يتوجه إلى قطاع غزة لعقد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية
الإثنين 31/مايو/2021 - 09:46 ص
هدى عبدالرازق
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توجه رئيس المخابرات العامة إلى قطاع غزة لعقد لقاءات مع القوى والفصائيل الفلسطينية مصطحبا معه وزراء من السلطة الفلسطينية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
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قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن مصر يمكنها تصل لحل في القضية الفلسطينية يجنب جميع الأطراف خسائر كبيرة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن كل الأطراف لها مصلحة مع مصر والرئيس الفلسطيني هو قائد السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تثمن دور السلطة الفلسطينية في عملية تعمير غزة.
وأردف:"نراهن على وجود هدنة طويلة الأمد والتجهيز للعملية سلام فعالة".
ووجه عبدالمنعم سعيد، رسالة للمنتقدي دور مصر في إعادة إعمار غز، قائلا:"لن نأخذ شيئا من عملية تعمير غزة، لو عندكم طريقة تعملوا إعمار من غيرنا انطلقوا".
إقرأ أيضا..
قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن مصر يمكنها تصل لحل في القضية الفلسطينية يجنب جميع الأطراف خسائر كبيرة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن كل الأطراف لها مصلحة مع مصر والرئيس الفلسطيني هو قائد السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تثمن دور السلطة الفلسطينية في عملية تعمير غزة.
وأردف:"نراهن على وجود هدنة طويلة الأمد والتجهيز للعملية سلام فعالة".
ووجه عبدالمنعم سعيد، رسالة للمنتقدي دور مصر في إعادة إعمار غز، قائلا:"لن نأخذ شيئا من عملية تعمير غزة، لو عندكم طريقة تعملوا إعمار من غيرنا انطلقوا".
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