عاجل.. رئيس المخابرات العامة يتوجه إلى قطاع غزة لعقد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية



قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن مصر يمكنها تصل لحل في القضية الفلسطينية يجنب جميع الأطراف خسائر كبيرة.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن كل الأطراف لها مصلحة مع مصر والرئيس الفلسطيني هو قائد السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تثمن دور السلطة الفلسطينية في عملية تعمير غزة.



وأردف:"نراهن على وجود هدنة طويلة الأمد والتجهيز للعملية سلام فعالة".

ووجه عبدالمنعم سعيد، رسالة للمنتقدي دور مصر في إعادة إعمار غز، قائلا:"لن نأخذ شيئا من عملية تعمير غزة، لو عندكم طريقة تعملوا إعمار من غيرنا انطلقوا".

توجه رئيس المخابرات العامة إلى قطاع غزة لعقد لقاءات مع القوى والفصائيل الفلسطينية مصطحبا معه وزراء من السلطة الفلسطينية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.إقرأ أيضا..