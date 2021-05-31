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مخرج فيلم "للإيجار":"كانت تجربة مش سهلة بالنسبة لي" (خاص)
الإثنين 31/مايو/2021 - 09:47 ص
بسمة عادل
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أعرب مخرج فيلم "للإيجار"إسلام بلال عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي تلقاها على الفيلم، مُضيفًا :"ردود الأفعال جيدة جداً، والفيلم حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما أنه حصل على جائزتين".
وقال إسلام بلال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن تجربه الفيلم بالنسبة له كانت تجربه مهمه جداً، وأن تعامله مع نجوم كبار أفاده كثيراً ، مُضيفًا :" كانت تجربة مش سهله بالنسبة لي، والفنانين وفريق العمل كانوا بيدعموني طوال الوقت".
وأشار إسلام إلى أن أزمة فيروس كورونا أثرت على العمل ،مُضيفًا :"كنا محضرين الفيلم قبل إنتشار أزمة كورونا، أخرنا التصوير عدده مرات، وكان من المقرر طرحه في رأس السنة، وبسبب أزمة كورونا أجلنا موعد نزوله".
وقال إسلام أن تجربته في فيلم للإيجار تعد أولى تجاربه مع الأفلام الروائيه الطويلة، مُوضحاً أنها كانت تجربة متخلفه، ومسؤولية كبيرة.
وأشار إسلام إلى أن أزمة فيروس كورونا أثرت على العمل ،مُضيفًا :"كنا محضرين الفيلم قبل إنتشار أزمة كورونا، أخرنا التصوير عدده مرات، وكان من المقرر طرحه في رأس السنة، وبسبب أزمة كورونا أجلنا موعد نزوله".
وقال إسلام أن تجربته في فيلم للإيجار تعد أولى تجاربه مع الأفلام الروائيه الطويلة، مُوضحاً أنها كانت تجربة متخلفه، ومسؤولية كبيرة.
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