Advertisements

مخرج فيلم "للإيجار":"كانت تجربة مش سهلة بالنسبة لي" (خاص)

الإثنين 31/مايو/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
Advertisements
أعرب مخرج فيلم "للإيجار"إسلام بلال عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي تلقاها على الفيلم، مُضيفًا :"ردود الأفعال جيدة جداً، والفيلم حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه  في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما أنه حصل على جائزتين". 

وقال إسلام بلال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن تجربه الفيلم بالنسبة له كانت تجربه مهمه جداً، وأن تعامله مع نجوم كبار أفاده كثيراً ، مُضيفًا :" كانت تجربة مش سهله بالنسبة لي، والفنانين وفريق العمل كانوا بيدعموني طوال الوقت". 

وأشار إسلام إلى أن أزمة فيروس كورونا أثرت على العمل ،مُضيفًا :"كنا محضرين الفيلم قبل إنتشار أزمة كورونا، أخرنا التصوير عدده مرات، وكان من المقرر طرحه في رأس السنة، وبسبب أزمة كورونا أجلنا موعد نزوله".

وقال إسلام أن تجربته في فيلم للإيجار تعد أولى تجاربه مع الأفلام الروائيه الطويلة، مُوضحاً أنها كانت تجربة متخلفه، ومسؤولية كبيرة. 

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا ليوم الأحد

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يهاجم شخصية منى زكي في "لعبة نيوتن".. والفنانة: "أنا مش هكمل البرنامج"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ ساعة و 12 دقيقة

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

رئيس ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لاختيار خليفة زيدان

منذ 41 دقيقة

فيديو أشعل السوشيال.. كشف ملابسات التعدي على سيدة وتحطيم سيارتها بأكتوبر

منذ أقل من ساعة

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

قرار قضائي قد يكون الأخير في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها

منذ ساعتين و 25 دقيقة

حبس نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

منذ 41 دقيقة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:32 ص

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

رئيس ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لاختيار خليفة زيدان

09:31 ص

نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

09:00 ص

أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

07:16 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»