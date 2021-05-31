إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد تنظم ندوة لفرق التوعيةعن المنظومة بالسويس



نظمت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ندوة حول منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وأهميتها في التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين وذلك لفرق التوعية من العاملين بمديرية الشئون الصحية والإدارات والمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية المقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس، فور إطلاق المنظومة الجديدة بها خلال الفترة المقبلة.



وأشارت إدارة المشروع، إلى أن الندوة عقدت ل 100 فرد من فرق التوعية بالمحافظة، ودارت حول التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وأهميتها في حدوث تغيير جذري في المنظومة الصحية بمصر، والتحول المؤسسي للمنشآت، والتسجيل الإلكتروني وفتح الملفات العائلية والفردية للمواطنين، وطرق تقديم الخدمات الصحية لهم، إضافة إلى محاور بناء المنظومة الجديدة بدءًا من رفع كفاءة المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، ومرورًا بالتأهيل والتدريب للقوى البشرية والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الصحية، ووصولًا إلى التوعية بكيفية انتفاع أبناء المحافظة بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية إليهم من خلالها.



وأضافت، أن الندوة تسهم في رفع الوعي لدى الفرق التوعوية عن آليات عمل المنظومة الجديدة ومميزاتها، وما توفره من رعاية وخدمات صحية متكاملة للمواطنين، بهدف مشاركتهم في إطلاق حملة توعية ميدانية كبرى عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، تحت شعار (سجل في مكانك)، والتي تشمل تجول أتوبيس التوعية بالمنظومة الجديدة في شوارع محافظة السويس، وتمركزه بالأماكن والميادين العامة في المحافظة، للتوعية بالمنظومة والمشاركة في عمليات تسجيل المواطنين بها، إضافة إلى تشجيعهم على إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لفتح الملفات الفردية والعائلية بالمراكز والوحدات الصحية التابعين لها والقريبة من منازلهم للمتابعة الطبية والحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجونها فيما بعد من خلالها فور تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة.



وأكدت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ضرورة رفع الوعي لدى العاملين عن أهمية ومميزات المنظومة الجديدة وآليات تطبيقها ومشاركتهم في توعية الجمهور العام، بما يسهم في توعية المواطنين بشكل أكثر فاعلية وتأثيرًا، ويساعد على توفير الخدمات الطبية لأبناء محافظة السويس بما يتوافق مع احتياجاتهم الصحية، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية بتأسيس نظام صحي قوي ومتكامل لكل أفراد الأسرة يتماشى مع احتياجاتهم الصحية من خلال تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة فئات المجتمع المصري بجودة وكرامة ودون تمييز بحلول عام 2030.