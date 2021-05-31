قتلى بهجوم لـ"بوكو حرام" جنوب شرق النيجر

أصدرت وزارة الدفاع في النيجر، اليوم الاثنين، بيانًا قالت فيه إن متمردين من جماعة "بوكو حرام" المتشددة قتلوا 4 جنود و4 مدنيين في هجوم على بلدة ديفا الصحراوية بجنوب شرق البلاد.

وأضاف البيان، أن ما لا يقل عن 6 مسلحين قتلوا في الغارة التي نفذت يوم الجمعة.

وكان المتمردون، هاجموا ديفا بعد العصر على متن نحو 15 عربة، وبعد قتال عنيف تمكنت قوات الأمن من صدهم.

وفي عام 2000 اندلع تمرد "بوكو حرام" في شمال شرق نيجيريا، لكن كثيرا ما يمتد العنف عبر الحدود إلى تشاد والنيجر والكاميرون.

وخلال شهر ديسمبر، قتل 28 شخصا وأحرق 800 منزل في منطقة ديفا في هجوم حملت "بوكو حرام" المسؤولية عنه.