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مانشستر سيتى يساند جوارديولا رغم خسارة نهائى دورى الأبطال

الإثنين 31/مايو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن نادى مانشستر سيتى مساندته لمدربه الإسبانى بيب جوارديولا، رغم خسارة الفريق لنهائى دورى أبطال أوروبا أمام تشيلسى.

ونشر الحساب الرسمى للنادى السماوى صورة لمدرب الفريق على "تويتر"، وعلق عليها " نثق بك".

وتعد رسالة السيتى لـ جوارديولا بمثابة تجديد الثقة وقيادة الفريق فى الموسم المقبل.

وكان مانشستر سيتي تعرض للخسارة أمام تشيلسي بهدف مثابل لاشيء، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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