الزمالك يستقر على دفع 200 ألف يورو لصالح ساسى كجزء من المستحقات المتأخرة

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الزمالك يستقر على دفع 200 ألف يورو لصالح ساسى كجزء من المستحقات المتأخرة
الإثنين 31/مايو/2021 - 10:01 ص
غدير أحمد
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استقر حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، على وضع 200 ألف يورو فى حساب المحترف التونسى فرجانى ساسى من أجل دفع جزء من المستحقات المالية المتأخرة.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن إدارة القلعة البيضاء وعدت الدولي التونسي بدفع 200 ألف يورو خلال ساعات القليلة المقبلة ووضعها فى حسابه، مع الاتفاق على جدولة المستحقات المتأخرة.
وكانت بعض الأصوات داخل مجلس الزمالك، قد طالبت فى الساعات الماضية بفتح ملف تجديد عقد ساسي والتعرف على مطالبه المالية لبحث إمكانية تجديد عقده من عدمه.
وجاءت تلك المطالب لتجديد عقد ساسى بالتزامن مع وجود أنباء بقوة بشأن اتفاقه مع أحد الأندية الخليجية للانتقال إلى صفوفه بنهاية الموسم الحالى.
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