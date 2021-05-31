الزمالك يستقر على دفع 200 ألف يورو لصالح ساسى كجزء من المستحقات المتأخرة

استقر حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، على وضع 200 ألف يورو فى حساب المحترف التونسى فرجانى ساسى من أجل دفع جزء من المستحقات المالية المتأخرة.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن إدارة القلعة البيضاء وعدت الدولي التونسي بدفع 200 ألف يورو خلال ساعات القليلة المقبلة ووضعها فى حسابه، مع الاتفاق على جدولة المستحقات المتأخرة.





وكانت بعض الأصوات داخل مجلس الزمالك، قد طالبت فى الساعات الماضية بفتح ملف تجديد عقد ساسي والتعرف على مطالبه المالية لبحث إمكانية تجديد عقده من عدمه.





وجاءت تلك المطالب لتجديد عقد ساسى بالتزامن مع وجود أنباء بقوة بشأن اتفاقه مع أحد الأندية الخليجية للانتقال إلى صفوفه بنهاية الموسم الحالى.