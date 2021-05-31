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تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

الإثنين 31/مايو/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، عن تكثيف حملات التعقيم والتطهير داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والتى من المقرر أن تنطلق غدا الأول من يونيو، وسط تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتى تتم بالتنسيق بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان.

وأكد محافظ بورسعيد على أن حملات التطهير تتم داخل كافة المدارس التى ستشهد امتحانات الشهادة الإعدادية، حرصا على سلامة الطلاب وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا أن أعمال التطهير تتم على أعلى مستوى، بالإضافة لتطبيق اجراءات التباعد الإجتماعى بين الطلاب داخل اللجان وتوفير مواد التعقيم وأدوات النظافة الشخصية داخل المدارس، بالإضافة إلى ضرورة قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان، وضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية، مناشدا المواطنين بضرورة دعم جهود الأجهزة التنفيذية ومنع التزاحم على المدارس والوعى بأهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية حرصا على سلامة الجميع
تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

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