Advertisements

عضو التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن" يكشف ماذا لو فشلت المفاوضات

الإثنين 31/مايو/2021 - 10:09 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements

قال القبطان محمد السيد، رئيس مراقبة الملاحة بقناة السويس وعضو لجنة التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن"، إنه من حق مصر إذا لم يتم تنفيذ المطالب المصرية في عملية التفاوض من الشركة المالكة للسفينة الحجز على البضاعة الموجودة على السفينة وبيعها، معلقا: "منحبش نوصل للمستوى ده، ولكن لو فشلت محاولات الوساطة مع الشركة المالكه فهو من حق هيئة قناة السويس قانونا".

وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل لاستكمال التفاوض، وتم انضمام نادي الحماية البريطاني كوسيط بين الشركة المالكة وقناة السويس للوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف، منوها بأن المحكمة أقرت بأحقية مصر في الحجز على السفينة والمسار القضائي مستمر.

واوضح أن أخر عرض قدمته الشركة المالكة كان 150 مليون دولار، وعرضوا أنهم سيقدموا قاطرة هدية لقناة السويس، ولكن مصر طلبت 550 مليون دولار، لافتا إلى أنه جاري التفاوض على 200 مليون دولار وتقديم خطاب ضمان بباقي المبلغ، نافيا ما تردد عن وجود مواد ممنوعة على متن السفينة الجانحة.

ونوه بأنه من حق مصر إذا لم يتم تنفيذ المطالب المصرية وفشلت محاولات المفاوضات مع الشركة المصرية الحجز على البضاعة، معلقا: "مش عايزين نوصل للمستوى ده ولكن لو فشلت المفاضوات فهذا من حق قناة السويس قانونا".

أخبار تهمك

أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو أشعل السوشيال.. كشف ملابسات التعدي على سيدة وتحطيم سيارتها بأكتوبر

منذ أقل من ساعة

حبس نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 16 ساعة

قرار قضائي قد يكون الأخير في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عمرو أديب يهاجم شخصية منى زكي في "لعبة نيوتن".. والفنانة: "أنا مش هكمل البرنامج"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

منذ حوالي 10 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ ساعة و 15 دقيقة

الاهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لاختيار خليفة زيدان

منذ ساعة الا ربع

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا ليوم الأحد

منذ حوالي 8 ساعات

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:32 ص

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

رئيس ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لاختيار خليفة زيدان

09:31 ص

نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

09:00 ص

فيديو أشعل السوشيال.. كشف ملابسات التعدي على سيدة وتحطيم سيارتها بأكتوبر

09:22 ص

أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

07:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»