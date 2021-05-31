فرانس برس: قضاة فرنسيون يبدأون جلسة استجواب كارلوس غصن في بيروت

بدأ قضاة فرنسيون، اليوم الاثنين، جلسة استجواب رجال الأعمال كارلوس غصن في بيروت، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة فرانس برس.

وكان غصن قد هرب من اليابان إلى لبنان، الذي قضى فيه طفولته، أثناء انتظاره لمحاكمة في اتهامات تشمل عدم الإفصاح عن راتبه بالكامل، وخيانة الأمانة، وإساءة استغلال أموال الشركة.