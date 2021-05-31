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"شكلها هتكون طاعة أون لاين"..هالة صدقي تسخر من زوجها بعدما طلبها في بيت الطاعة

الإثنين 31/مايو/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة هالة صدقي عن تلقيها إنذار بالطاعة من زوجها سامح سامي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هالة صدقي صورة من الإنذار، وعلقت عليه ساخرة:"خبر سئ لكل اللي تقدموا لي، فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه، وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة أون لاين".

وأضافت قائلة:"استأذنكم علشان انزل اشتري الطشت والجلابية ، بس حد عارف ممكن اجيب الولاد ولا لا، مقولة غراب البين طلعت كذب، مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما افض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة.. المسخره بعينها".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف

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