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أسعار الحديد اليوم الاثنين 31-5-2021

الإثنين 31/مايو/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين 31 مايو 2021.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 31-5-2021

المنتج

أقل سعر

أعلى سعر

سعر حديد عز اليوم

14600 جنية

14600 جنية

سعر حديد بشاى اليوم

14500 جنية

14500 جنية

سعر حديد العتال اليوم

14450 جنية

14500 جنية

سعر حديد عطيه اليوم

14300 جنية

14300 جنية

سعر حديد سرحان اليوم

14300 جنية

14300 جنية

سعر حديد المراكبى اليوم

14300 جنية

14300 جنية

سعر حديد المصريين اليوم

14500 جنية

14550 جنية

سعر حديد الكومى اليوم

14300 جنية

14300 جنية

سعر حديد المعادى اليوم

14300 جنية

14300 جنية

سعر حديد العشرى اليوم

14300 جنية

14350 جنية

سعر حديد مصر ستيل اليوم

14300 جنية

14350 جنية

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