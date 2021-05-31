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أسعار الحديد اليوم الاثنين 31-5-2021
الإثنين 31/مايو/2021 - 10:05 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين 31 مايو 2021.
أسعار الحديد اليوم الاثنين 31-5-2021
|
المنتج
|
أقل سعر
|
أعلى سعر
|
سعر حديد عز اليوم
|
14600 جنية
|
14600 جنية
|
سعر حديد بشاى اليوم
|
14500
جنية
|
14500
جنية
|
سعر حديد العتال اليوم
|
14450 جنية
|
14500 جنية
|
سعر حديد عطيه اليوم
|
14300
جنية
|
14300
جنية
|
سعر حديد سرحان اليوم
|
14300 جنية
|
14300 جنية
|
سعر حديد المراكبى اليوم
|
14300
جنية
|
14300
جنية
|
سعر حديد المصريين اليوم
|
14500 جنية
|
14550 جنية
|
سعر حديد الكومى اليوم
|
14300
جنية
|
14300
جنية
|
سعر حديد المعادى اليوم
|
14300 جنية
|
14300 جنية
|
سعر حديد العشرى اليوم
|
14300
جنية
|
14350
جنية
|
سعر حديد مصر ستيل اليوم
|
14300 جنية
|
14350 جنية
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