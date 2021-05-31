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قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 160 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة "شل اكسبلوريشن آند برودكشن (93) بي في، وشركة مبادلة بتروليوم (بلوك البحر الأحمر4) القابضة ذات نطاق محدود المحدودة، وشركة ثروة للبترول ش.م.م للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 4 بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الإثنين، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

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