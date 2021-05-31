السكة الحديد تستبدل عربات بعض القطارات بأخرى مُعاد تأهيلها بدءًا من الغد

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن استكمال خطة استبدال عربات القطارات العادية العاملة على خطوطها المختلفة بعربات أخرى مُعاد تأهيلها وتطويرها ضمن خطتها لتحديث أسطول قطاراتها بالكامل وظهورها بشكل جديد مع بداية المقبل، حيث ستقوم غدا وبعد غد استبدال عربات بعض القطارات العادية بعربات محسنة مُعاد تأهيلها كالتالى:



اعتبارا من غدا الثلاثاء:



1ـ استبدال عربات قطار 341 اكسبريس القاهرة المنصورة بتركيب 10عربات محسنة بجدوله الحالي.



2ـ استبدال عربات قطار 593 اكسبريس القاهرة السويس بتركيب 10عربات محسنة بجدوله الحالي.



3ـ استبدال عربات قطار 594 اكسبريس السويس القاهرة بتركيب 10عربات محسنة بجدوله الحالي



واعتبارًا من بعد غد الأربعاء:



- تعديل تركيب قطار 334اكسبريس المنصورة القاهرة بتركيب 10عربات محسنة بجدوله الحالي