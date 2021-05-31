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روسيا تتعهد بالدفاع عن بيلاروسيا إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مينسك

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية قوله إن روسيا ستدافع عن بيلاروسيا وتساعدها إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على مينسك بسبب إيقاف طائرة واعتقال مدون منشق.

فرضت العديد من الدول الأوروبية حظرًا على الرحلات الجوية البيلاروسية بسبب الهبوط الاضطراري لرحلة طيران رايان إير في 23 مايو. ويفكر الاتحاد الأوروبي في فرض مزيد من العقوبات.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم شركة الطيران الفرنسية، اليوم السبت، إن روسيا وافقت على مسار جديد لرحلات الخطوط الجوية الفرنسية (AIRF.PA) بين باريس وموسكو لتفادي المجال الجوي البيلاروسي، مبدئيًا في نهاية هذا الأسبوع فقط.

ونصحت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) شركات الطيران المحلية والأجنبية بتجنب المجال الجوي البيلاروسي هذا الأسبوع بعد الهبوط الاضطراري في مينسك لطائرة Ryanair (RYA.I) في طريقها إلى ليتوانيا من اليونان، واعتقال أحد الصحافيين المعارضين على متن الطائرة في 23 مايو.

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية: "يدخل مسار الرحلة الجديد هذا حيز التطبيق اليوم. لدينا تصاريح لعطلة نهاية الأسبوع وننتظر الضوء الأخضر من السلطات الروسية لرحلاتنا بعد نهاية هذا الأسبوع".

تدير الخطوط الجوية الفرنسية، وهي جزء من مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية- KLM، رحلة أو رحلتين يوميًا بين باريس وموسكو.

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طائره روسيا بيلاروسيا الاتحاد الأوروبي عقوبات

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