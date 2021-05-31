"أمين سر لجنة الإسكان" بالنواب يقدم طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الحديد

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه قام بتقديم طلب إحاطة إلى الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتحارة، بشأن سياسة إغراق صناعة حديد التسليح.



وأكد " مسعود "، في بيان له اليوم، أن طن حديد التسليح وصل إلى 15 ألف جنيه، الأمر الذى يؤثر على حركة البناء، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية، مطالبا وزيرة الصناعة بضرورة إلغاء سياسة إغراق صناعة حديد التسليح محذرًا من الارتفاع الكبير في أسعار الحديد.



وطالب" أمين سر لجنة الإسكان" بالبرلمان: تدخل الحكومة بسرعة لإيجاد بدائل حتى لاتحتكر بعض الشركات للحديد وتتحكم في أسعاره كما تريد، مقترحًا إنشاء عدة شركات للحديد تكون تابعة للحكومة مع اجراء تحديث وتطوير شاملين لشركة الحديد والصلب بحلوان بدلًا من تصفيتها.