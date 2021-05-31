Advertisements

"أمين سر لجنة الإسكان" بالنواب يقدم طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الحديد

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
Advertisements
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه قام بتقديم طلب إحاطة إلى الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتحارة، بشأن سياسة إغراق صناعة حديد التسليح.

وأكد " مسعود "، في بيان له اليوم، أن طن حديد التسليح وصل إلى 15 ألف جنيه، الأمر الذى يؤثر على حركة البناء، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية، مطالبا وزيرة الصناعة بضرورة إلغاء سياسة إغراق صناعة حديد التسليح محذرًا من الارتفاع الكبير في أسعار الحديد.

وطالب" أمين سر لجنة الإسكان" بالبرلمان: تدخل الحكومة بسرعة لإيجاد بدائل حتى لاتحتكر بعض الشركات للحديد وتتحكم في أسعاره كما تريد، مقترحًا إنشاء عدة شركات للحديد تكون تابعة للحكومة مع اجراء تحديث وتطوير شاملين لشركة الحديد والصلب بحلوان بدلًا من تصفيتها.

أخبار تهمك

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم منتخب هولندا

منذ 40 دقيقة

موسيماني يستبعد نجم الأهلي أمام الترجي.. ويستقر على بديله

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ ساعتين و 42 دقيقة

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

منذ ساعتين و 11 دقيقة

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا ليوم الأحد

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لاختيار خليفة زيدان

منذ ساعتين و 12 دقيقة

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

منذ ساعتين و 11 دقيقة

حبس نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يحسم موقف والتر بواليا من الرحيل عن الأهلي

منذ 42 دقيقة

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

منذ ساعتين و 11 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:03 ص

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم منتخب هولندا

موسيماني يستبعد نجم الأهلي أمام الترجي.. ويستقر على بديله

10:33 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

12:28 ص

رئيس ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لاختيار خليفة زيدان

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»