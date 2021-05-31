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ضبط 6405 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6405 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
(2215) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(195) مخالفة السير بدون تراخيص.
(29) مخالفات موقف عشوائى.
(28) مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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