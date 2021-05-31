هكذا يظهر شريف دسوقي في فيلم "ماما حامل"

يُشارك الفنان شريف دسوقي فى فيلم "ماما حامل"، ويظهر خلال الأحداث كضيف شرف، ويجسد خلاله دور دكتور نساء وتوليد، ويقوم بإخبار أبناء ليلى علوى أنها حامل، وذلك في إطار كوميدي.



والفيلم من المُقرر عرضه يوم يوم الأربعاء المقبل، وهو من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوى، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي، هدى مجد، سامي مغاوري، إنتاج سينرجي فيلمز، ونيو سينشرى، ومصر العالمية، وماجيك بينز.



والفيلم تدور قصته حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاوري، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.