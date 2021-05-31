ضبط متهم بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل مسكن بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل مسكن بالقاهرة وإعادة المسروقات.



تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).. بأنه عقب عودته للشقة سكنه إكتشف سرقة (مجموعة من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – بعض المقتنيات).. فقد أسفرت جهود البحث أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق طرف المجنى عليه - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، لمروره بضائقة مالية.. وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمسكنه.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

