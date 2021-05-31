خبيرة مالية تستعرض أهم الأحداث التي مرت بالبورصة خلال شهر مايو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أن جلسة اليوم الاثنين هي أخر جلسات شهر مايو والذي كان فية العديد من الأحداث الهامة وهي : توقف لأكثر من 5 جلسات بسبب أجازات الأعياد ، حيث أن السوق مر علية العديد من الأخبار بين الإيجابية والسلبية .





وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر " أن الأحداث الإيجابية تتركز في تثبيت التصنيف الإئتماني لمصر ، وإ علان صندوق النقد الدولي عن التفاؤل بعودة معدلات النمو لفترة ماقبل كورونا .





اما الأحداث السلبية والتي شكلت المخاوف الأكبر وجعلت المتعاملين علي درجة عالية من الحزر فهو مايتعلق بالتحركات والمخاوف الجيوسياسية والمرتبطة بسد النهضة مما إستكمل معة رحلة مبيعات المتعاملين الأجانب والتي استثمارتهم باتت منخضة بشكل ملحوظ وتميل الي البيع .





اما عن اداء المؤشرات فتباين اداء المؤشرات بين انخفاض المؤشر 30 علي مستوي الشهر بالكامل

مع وصولة لمستوي 10800 نقطة خلال جلسات الشهر ثم العودة مرة اخري الي مستوي 10300 نقطة بالقرب من منطقة دعم 10200 نقطة ، في حين ارتفع المؤشر 70 خلال جلسات الشهر مستهدفا محطة 2300 نقطة مرتفعا بنسبة 7% خلال جلسات الشهر ، مع ارتفاع ملحوظ في قيم التداول لتصل في الجلسة الواحدة الي قرابة 3 مليار جنية ، و استمرار إستلام المؤسسات المصرية والأفراد المحليين لمعظم التداولات .









وأشارت الخبيرة ، الي أن اهتمام المتعاملين الأكبر كان بقطاع العقارات الذي عاد لتصدر المشهد مرة اخري

يلية الخدمات مالية غير مصرفية بسبب نتائج أعمال الشركات المقيدة في هذا القطاع ، ثم قطاع النقل والشحن والتفريغ مستجيبا لعودة الحياة الاقتصادية والحركة التجارية إستجابة لتلقي لقاح كورونا حول العالم وبدا الإنحسار من مخاوفها في بعض الدول .



