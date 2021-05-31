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ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب
الإثنين 31/مايو/2021 - 11:23 ص
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب فى عابدين.
تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل موبـيليا - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة أجهزة كهربائية من داخل الشقة سكنه.. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (نجار، عامل "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأقرا بإرتكاب الواقعة محل البلاغ وواقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب.
تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل موبـيليا - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة أجهزة كهربائية من داخل الشقة سكنه.. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (نجار، عامل "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأقرا بإرتكاب الواقعة محل البلاغ وواقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب.
تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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