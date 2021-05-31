Advertisements

"الإسكان": بيع 10 محال تجارية بالمزاد العلني بالسوق التجارية بالعاصمة الإدارية

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، عن طرح 10 محال تجارية بمساحات تتراوح من (32م : 95م) للبيع بالمزاد العلني بالسوق التجارية VALLEY Center بالمجاورة الأولى بالحي السكني الثالث R3، مشيراً إلى أنه يتم بيع كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بمقر جهاز المدينة الكائن بالمجاورة الأولى بالحي السكني الثالث R3، حتى عقد جلسة المزاد غدا الثلاثاء 1/6/2021.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أن المحال المطروحة تشمل الخدمات الآتية:( خضراوات - حدايد وبويات وسباكة - مكتبة - مخبز بلدي -  مطعم - مخبز أفرنجي - جزارة - صيدلية - سوبر ماركت - حلاق).

وأكد المهندس شريف الشربينى، أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية عند انعقاد جلسة المزاد تجنبا للإصابة بفيروس كورونا بين الحضور، مشيراً إلى أن طرح المحال يأتي استكمالا لتوفير الخدمات الضرورية لقاطني الحي، وخاصة المجاورات التي تم طرح وحدات بها وجارٍ حالياً تسليم المواطنين لتلك الوحدات.

أخبار تهمك

رئيس ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لاختيار خليفة زيدان

منذ ساعتين و 14 دقيقة

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

منذ حوالي 15 ساعة

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

حبس نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يحسم موقف والتر بواليا من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستبعد نجم الأهلي أمام الترجي.. ويستقر على بديله

منذ ساعة و 11 دقيقة

أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا ليوم الأحد

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم منتخب هولندا

منذ 42 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 17 ساعة

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

منذ ساعتين و 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:03 ص

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم منتخب هولندا

موسيماني يستبعد نجم الأهلي أمام الترجي.. ويستقر على بديله

10:33 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

12:28 ص

رئيس ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لاختيار خليفة زيدان

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»