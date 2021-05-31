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ضبط مرتكب واقعة مقتل سيدة وسرقة مسكنها بالقاهرة

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الاجهزة الامنية فى ضبط مرتكب واقعة مقتل سيدة وسرقة مسكنها بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بمقتل سيدة داخل الشقة سكنها بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين وجود كسر بباب الشقة.

وبسؤال (نجليها - مقيمان بذات العنوان) قررا بأنهما حال عودتهما من عملهما إكتشفا مقتل والدتهما على النحو المشار إليه، وسرقة (2 هاتف محمول - جهاز "لاب توب")، ونفيا علمهما بملابسات الواقعة، ولم يتهما أو يشتبها فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (نجار - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بسابقة تعرفه على المجنى عليها، وبتاريخ الواقعة طلبت منه الحضور لإنهاء بعض أعمال النجارة بمسكنها، ونظرًا لعلمه بإحتفاظها بمبالغ مالية بمسكنها إختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك توجه لمسكن المجنى عليها، وعقب قيام الأخيرة بإستضافته شرع فى سرقة حافظة نقودها إلا أنها إكتشفت أمره فقامت بنهره وطرده خارج مسكنها، فتعدى عليها بإستخدام سلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من مطبخ الشقة محدثًا إصاباتها التى أودت بحياتها، وإستولى على (هواتفها المحمولة - مبلغ مالى)، ولاذ بالفرار، وعقب ذلك إكتشف تركه "المفاتيح الخاصة به وقداحة"، فعاد مرة أخرى وتمكن من كسر باب الشقة والتحصل على متعلقاته وفر هاربا.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وكذا (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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