Advertisements

عمارة وعزمي أعضاء باللجنة العامة لمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements

 تتقدم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بخالص التهنئة لكلاً من أعضائها النائب محمد عمارة والنائب محمد عزمي أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية لإختيارهم لعضوية اللجنة العامة  للمجلس إستكمالاً لأعضاء اللجنة طبقاً للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

حيث أن اللجنة العامة للمجلس تضم السيد رئيس المجلس والسادة رؤساء اللجان النوعية والسادة رؤساء الهيئات البرلمانية بالاضافة الى خمسة أعضاء يتم إختيارهم من قِبل هيئة مكتب المجلس

 

وإذ تؤكد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين على أن أنها كانت ومازالت تعمل على ترسيخ المفهوم الذي تبنته وهو سياسة بمفهوم جديد

 

وجدير بالذكر ان النائب محمد عمارة يمثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الشعب الجمهوري والنائب محمد عزمي ممثلها عن حزب الحركة الوطنية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ عمارة وعزمي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعضاء باللجنة العامة لمجلس الشيوخ

أخبار تهمك

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم منتخب هولندا

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موسيماني يستبعد نجم الأهلي أمام الترجي.. ويستقر على بديله

منذ ساعة و 11 دقيقة

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا ليوم الأحد

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحسم موقف والتر بواليا من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

حبس نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لاختيار خليفة زيدان

منذ ساعتين و 14 دقيقة

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

"تنسيقية الأحزاب" تبدأ جلسات الحوار حول الاستحقاقات الانتخابية

ندوة سياسية بـ الفجر لـ مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لمجلس الشيوخ 2020

عمرو عزت: من الضروري وجود غرفة تشريعية ثانية لتخفيف العبء على مجلس النواب

عمرو عزت: تنسيقية شباب الأحزاب غيرت مفهوم السياسة في مصر

محمد عزمي: تنسيقية شباب الأحزاب منصة تعمل على تعزيز الممارسة السياسية السليمة

محمود القط : لن يكون هناك تعارض بين اختصاصات مجلس الشيوخ والنواب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:03 ص

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم منتخب هولندا

موسيماني يستبعد نجم الأهلي أمام الترجي.. ويستقر على بديله

10:33 ص

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

10:37 ص

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

12:28 ص

رئيس ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لاختيار خليفة زيدان

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»