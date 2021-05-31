عمارة وعزمي أعضاء باللجنة العامة لمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تتقدم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بخالص التهنئة لكلاً من أعضائها النائب محمد عمارة والنائب محمد عزمي أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية لإختيارهم لعضوية اللجنة العامة للمجلس إستكمالاً لأعضاء اللجنة طبقاً للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

حيث أن اللجنة العامة للمجلس تضم السيد رئيس المجلس والسادة رؤساء اللجان النوعية والسادة رؤساء الهيئات البرلمانية بالاضافة الى خمسة أعضاء يتم إختيارهم من قِبل هيئة مكتب المجلس

وإذ تؤكد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين على أن أنها كانت ومازالت تعمل على ترسيخ المفهوم الذي تبنته وهو سياسة بمفهوم جديد

وجدير بالذكر ان النائب محمد عمارة يمثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الشعب الجمهوري والنائب محمد عزمي ممثلها عن حزب الحركة الوطنية