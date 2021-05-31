تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء حيث تسجل القاهرة 39 درجة وجنوب سيناء 40 درجة.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن شمال الصعيد تسجل 42 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة، موضحة أن سبب الموجة الحارة رياح جنوبية غربية شديدة الحرارة وجافة قد تنشط أحيانا.



يشهد اليوم الاثنين، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة يصل 4 درجات، ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية.





وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 24 درجة.

