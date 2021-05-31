ضبط تشكيل عصابي لسرقتهم إحدى الشركات بالإكراه

نجح أمن القاهرة ينجح فى ضبط تشكيل عصابى قام بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات بالإكراه.



تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من (مدير شركة لتجارة وإستيراد الأدوات المنزلية بدائرة القسم – وموظفتان بذات الشركة) وما قرره الأول بحضور (4) أشخاص من بينهم سيدة منتقبة للشركة عمله بدعوى رغبتهم فى شراء بضائع بقيمة مبلغ (2 مليون جنيه)، وفى وقت لاحق فوجئ بحضورهم للشركة مرة أخرى، وبحوزتهم سلاح نارى وآخر أبيض، وقاموا بتكميمهم بلاصق طبى وتكبيلهم باستخدام "أفيزات بلاستيكية"، وإجباره على فتح خزينة الشركة، وإستولوا من داخلها على (مبلغ مالى - شيكات بنكية مختلفة - 2 هاتف محمول من المبلغتين - جهاز الـ DVR الخاص بكاميرات المراقبة )، وإكراهه على توقيع عدد (10) إيصالات أمانة وعقد بيع على بياض ولاذوا بالفرار.



أسفرت جهود جهود فرق البحث عن تحديد مرتكبى الواقعة (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – من بينهم 3 سيدات "إحداهن عاملة سابقة بالشركة")



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، حيث قررت إحدى المتهمات بأنها نظرًا لسابقة عملها طرف المجنى عليه، وسابقة ضبطها عقب قيامها بسرقة (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - ومشغولات ذهبية) من المجنى عليه إبان فترة عملها لديه، فإختمرت فى ذهنها فكرة سرقته مرة أخرى بالإستعانة بباقى المتهمين، وفى سبيل ذلك قامت بالتوجه إلى الشركة محل البلاغ مع باقى المتهمين مرتدية زى النقاب وإيهام المجنى عليه برغبتهم فى شراء بضائع، وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهمة.



كما تم بإرشادهم ضبط مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بمسكنهم وكذا مصوغات ذهبية بمسكن إحدى المتهمات حيث أقرت بشرائهم بجزء من المبلغ المستولى عليه وأقروا جميعًا بأن المضبوطات هى جملة ما تم سرقته.. كما تم بإرشادهم ضبط (طبنجة صوت - 6 طلقات من ذات العيار - سلاح أبيض "مطواة" - لاصق طبى - كمية من الأفيزات البلاستيكية "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة")، وكذا (10 إيصالات أمانة - عقد بيع على بياض ممهورين بتوقيع المجنى عليه).



وأقروا بتخلصهما من الهواتف المحمولة، وكذا (2 فيزا كارد، وجهاز DVR المستولى عليهم بإلقائهم بأحد المجارى المائية).



بإستدعاء المبلغ تعرف على المتهمين، وإتهمهم بسرقته بالإكراه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

