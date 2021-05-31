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المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
الإثنين 31/مايو/2021 - 11:33 ص
عبداللطيف هيبة
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افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.
كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
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