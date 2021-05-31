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المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.

كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

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