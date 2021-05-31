من أمام الكعبة..بسمة وهبة تدعو بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز

شاركت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها مقطع فيديو جديد خلال تواجدها بالبيت الحرام، ظهرت فيه وهي تقوم بالدعاء بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقالت بسمة وهبة في الفيديو :" بدعيلك يا دلال ربنا يشفيكي ويقومك بألف سلامة يا رب، لا أملك إلا الدعاء يا رب اشفيكي يا رب ويقومك بألف سلامة وتقومي سالمة غالمة يا رب".



وتابعت بسمة وهبة قائلة :"اللهم اشفيها ، يا رب اشفيها وخليها لبناتها وأحفادها يا رب يا كريم اتذلل إليك أن تشفيها وتعافيها شفاءً لا يغادر سقماً".





وعلقت بسمة وهبة على الفيديو قائلة :"اللهم اشفي دلال عبد العزيز وقومها لبناتها يا رب، قولوا آمين من فضلكم يرحمكم الله".



وأضافت بسمة وهبة:" يا رب اشفي دلال حبيبتي، صداقة كلها حنية وحب، ست أصيلة ومخلصة وحبيبة ومؤمنة يا رب يا رب يا رب يشفيكي يا دلال".