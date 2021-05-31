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ضبط سيدة وشقيقها لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين في المقطم

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات وشقيقها لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم مقابل أرباح مالية بالمقطم.

فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (إحدى السيدات وشقيقها - مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم) بالنصب على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإستثمارها لهم فى مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية مقابل أرباح شهرية، وعدم إلتزامهما بذلك وتهربهما من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المُشار إليه مقابل أرباح شهريه، وأقرا بإرتكاب (13) واقعة إستيلاء بذات الأسلوب

وقد بلغ إجمالى المبالغ المالية المُستولى عليها (27،470،000 جنيه).. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان وإتهموهما بالنصب عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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