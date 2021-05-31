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رئيس الشيوخ: يفتتح الجلسة العامة لمناقشة قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويهدف مشروع القانون إلى تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، والحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة؛ لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة، الأحد، نهائيًا على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 2019- 20212022).

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