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قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:30 ص
كهربا
كهربا
ريهام عبد المحسن
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حسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قراره بمنح محمود كهربا الصلاحيات الكاملة في الفترة المقبلة.

ومنح المدير الفني الجنوب أفريقي ثقته لمحمود كهربا وبدأت تعود بشكل تدريجي خلال الفترة الماضية في ظل المجهود الكبير الذي يبذله كهربا في التدريبات الجماعية مع المارد الأحمر.

و هناك إشادة كبيرة داخل جهاز كرة القدم في الأهلي بالمستوى الذي يقدمه محمود كهربا في التدريبات بالإضافة إلى التزامه داخل وخارج الملعب وتركيزه من أجل العودة للمشاركة بشكل أساسي في المباريات.

وحصل محمود كهربا على وعد من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالحصول على الفرصة بشكل تدريجي في الفترة المقبلة وزيادة عدد الدقائق التي يشارك فيها في المباريات.

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كهربا رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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