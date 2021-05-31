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السباعي عضوا بلجنة القيم بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
الإثنين 31/مايو/2021 - 11:36 ص
محمد المسلمي
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تتقدم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بخالص التهنئة للنائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان الأورومتوسطي ، لإختياره لعضوية لجنة القيم للمجلس طبقاً للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وجدير بالذكر ان النائب محمد السباعي يمثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر الحديثة.
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