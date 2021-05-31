رئيس مجلس الشيوخ يعلن تشكيل لجنة القيم بدور الإنعقاد الأول

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، عن تشكل لجنة القيم بدور الإنعقاد الأول.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث أوضح أن وفقا للائحة الداخلية للمجلس يصدر تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس فى كل دور انعقاد برئاسة رئيس المجلس





وأعلن رئيس المجلس عن، إختيار اللجنة العامة للمجلس خلال إجتماعها اليوم، أسماء أعضاء لجنة القيم البالغ عددهم 14 عضوا كالتالى:





محمد حافظ منصور، حزب مستقبل وطن

هانى ابراهيم العسال، حزب الحركة الوطنية

محمد ماهر السباعى، حزب مصر الحديثة

فرج على، حزب مستقبل وطن

حسين عبد المجيد عثمان، حزب حماة الوطن

احمد الاحمر، حزب الشعب الجمهورى

عبد الرحيم كمال حزب مستقبل وطن

ايهاب وهبة حزب الشعب الجمهورى

هند جوزيف ، حزب مستقبل وطن

هانى عبد الشهيد ، حزب مستقبل وطن

رأفت ذكى حزب مستقبل وطن

جمال عبد الظاهر حزب مستقبل وطن

دينا الهلالى حزب الحرية