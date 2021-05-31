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نجم ريال مدريد ينضم إلى معسكر منتخب ألمانيا

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:30 ص
توني كروس
توني كروس
وكالات
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انضم لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، توني كروس، إلى معسكر المنتخب الألماني الذي يستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية، لكنه سيخضع لتدريبات خاصة منفردة، بعد إصابته مؤخراً بعدوى فيروس كورونا المستجد.

انضم كروس إلى المعسكر في وقت متأخر، بعد أن خضع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وقدم شهادة تفيد بسلبية نتائج فحص فيروس كورونا الخاص به.

وسيخضع كروس (31 عاماً) لمجموعة من الفحوص الطبية، ويأمل يواخيم لوف أن يتمكن اللاعب من استعادة لياقته عبر التدريبات المنفردة، وذلك قبل مواجهة فرنسا في 15 يونيو المقبل.

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