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ضبط 1146 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 1146 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:
ضبط (1٫5 طن"لانشون - برجر") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ضبط (8 طن "زيت طعام") معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج " – 22808 عبوة زيت طعام "منتج نهائى") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة زيت الطعام) بمحافظة الجيزة.

ضبط (2،1 طن "سكر حر – فواكه بودر – نترات صوديوم – حمض الستريك" بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 8600 عبوة عصائر مختلفة الأنواع والأوزان "منتج نهائى") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة العصائر بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج.

ضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة القاهرة) لحيازته (1،5 طن سكر – 240 عبوة زيت تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ربطًا على البطاقات التموينية) قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء.

ضبط (قائد سيارة – بمحافظة الدقهلية) لحيازته (2،6 طن سكر تموينى مدعم مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ربطًا على البطاقات التموينية) قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء.

ضبط (9،5 طن "رول بلاستيك" بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج – 12000 قطعة شنط بلاستيكية "بدون بيانات" منتج نهائى غير مطابقة للمواصفات القياسية – 20 ماكينة خط إنتاج "أدوات إنتاج").. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (5 طن أعلاف حيوانية) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (4،5 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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