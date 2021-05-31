الكشف عن الطريقة التي يضيق أردوغان فيها على صحف المعارضة

أفادت تقارير مؤسسة الإعلانات الصحفية التابعة لمديرية الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان يضيق على الصحف المعارضة، في مقابل دعم الصحف الموالية للحكومة ماليًا.

وقد تلقت الصحف الموالية للحكومة العام الماضي أكثر من 141 مليون و 932 ألف ليرة تركية من وكالة الصحافة الإعلانية، بنسبة 78 بالمائة.

وبحسب التقارير، كان من بين أشهر الصحف الموالية التي حصلت نصيب كبير من الإعلانات: صباح، دميروان، تركوفاز، بوستا، ملييت، فيما فحصلت 9 صحف بينهم “جمهورييت وسوزجو” على 22% من الإعلانات الرسمية.

وكانت العقوبات المفروضة على الصحف المعارضة، زادت بنسبة 150 بالمائة في عام 2020. 97 في المائة من الغرامات المطبقة على الصحف المعارضة كانت من نصيب: بيرجون، جمهورييت، إيفرينسل، كوركوسوز وسوزجو.

وتدعم الحكومة التركية، الصحف الموالية لها بأكبر نسبة من الإعلانات الحكومية، ثم تفرض أكبر قدر من الغرامات على الصحف المعارضة.