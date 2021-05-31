Advertisements

الكشف عن الطريقة التي يضيق أردوغان فيها على صحف المعارضة

الإثنين 31/مايو/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أفادت تقارير مؤسسة الإعلانات الصحفية التابعة لمديرية الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان يضيق على الصحف المعارضة، في مقابل دعم الصحف الموالية للحكومة ماليًا.

 

وقد تلقت الصحف الموالية للحكومة العام الماضي أكثر من 141 مليون و 932 ألف ليرة تركية من وكالة الصحافة الإعلانية، بنسبة 78 بالمائة.

 

وبحسب التقارير، كان من بين أشهر الصحف الموالية التي حصلت نصيب كبير من الإعلانات: صباح، دميروان، تركوفاز، بوستا، ملييت، فيما فحصلت 9 صحف بينهم “جمهورييت وسوزجو” على 22% من الإعلانات الرسمية.

 

وكانت العقوبات المفروضة على الصحف المعارضة، زادت بنسبة 150 بالمائة في عام 2020. 97 في المائة من الغرامات المطبقة على الصحف المعارضة كانت من نصيب: بيرجون، جمهورييت، إيفرينسل، كوركوسوز وسوزجو.

 

وتدعم الحكومة التركية، الصحف الموالية لها بأكبر نسبة من الإعلانات الحكومية، ثم تفرض أكبر قدر من الغرامات على الصحف المعارضة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صجف معارضة تركيا أردوغان

أخبار تهمك

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم منتخب هولندا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موسيماني يستبعد نجم الأهلي أمام الترجي.. ويستقر على بديله

منذ ساعتين و 45 دقيقة

رئيس ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لاختيار خليفة زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة تشيلسي وفياريال في كأس السوبر الأوروبي

منذ ساعة و 21 دقيقة

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا ليوم الأحد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقرعلى رحيل مهاجم الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ أقل من ساعة

أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

منذ حوالي 13 ساعة

حبس نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

حزب أردوغان يواصل النزف.. وتوقعات بأكبر خسارة بانتخابات 2019

دعايات حزب أردوغان.. أموال ضخمة تُسرق من جيوب الأتراك

محكمة بتركية: انتهاكات طالت صحفيين انتقدا أردوغان

"فرض ضرائب لمواجهة العجز".. حيل "أردوغان" الكارثية للخروج من مأزق الانهيار الاقتصادي

تركيا: الإفراج عن صحفيين معارضين بعد إدانتهم دعم الإرهاب

معارض تركي: نظام أردوغان صمّ آذانه عن النقد والاقتراح

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 م

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

11:30 ص

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم منتخب هولندا

11:03 ص

موعد مباراة تشيلسي وفياريال في كأس السوبر الأوروبي

11:58 ص

موسيماني يستبعد نجم الأهلي أمام الترجي.. ويستقر على بديله

10:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»