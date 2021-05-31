الدخان يصطدم بقنا وشباب سمسطا يستضيف الألومنيوم بالقسم الثاني



1- الشرقية للدخان مع قنا





يصطدم فريق الشرقية للدخان متصدر المجموعة بقيادة علاء نوح بعد اقالة علاء ابراهيم برصيد 48 نقطة بفريق قنا صاحب المركز العاشر بقيادة عبد الرحيم همام برصيد 28 نقطة

حقق فريق الشرقية للدخان الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.



2- شباب سمسطا مع الألومنيوم



يشهد ملعب شباب سمسطا مواجهه ناريه بين فريق شباب سمسطا صاحب المركز الثاني عشر بقيادة على حسن رمضان برصيد 25 نقطة وفريق الألومنيوم وصيف المجموعة بقيادة سعيد ابراهيم برصيد 47 نقطة.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



3- المنيا مع سوهاج





يلتقي فريق المنيا صاحب المركز الثالث بقيادة شديد قناوي برصيد 45 نقطة مع فريق سوهاج صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد خلف برصيد 30 نقطة.



وحقق فريق سوهاج الفوز بهدف نظيف في الدور الأول.



4- الفيوم مع الإعلاميين



يستضيف فريق الفيوم صاحب المركز السابع بقيادة سعد فاروق برصيد 32 نقطة فريق الإعلاميين صاحب المركز الرابع بقيادة جميل حلمى برصيد 40 نقطة.



حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



5- بنى سويف مع ديروط



يواجه فريق بنى سويف صاحب المركز الخامس بقيادة محمد يوسف برصيد 40 نقطة فريق ديروط صاحب المركز السادس بقيادة ياسر عبد العليم برصيد35 نقطة.



حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



6- أسمنت أسيوط مع بترول اسيوط





يلعب بين فريق أسمنت أسيوط صاحب المركز الرابع عشر بقيادة هيسم صالح برصيد 23 نقطة مع فريق بترول أسيوط صاحب المركز التاسع بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 29 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



7- شبان قنا مع تليفونات بني سويف





يحل فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد جمال برصيد 27 نقطة ضيفاً على فريق شبان قنا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد عيسى برصيد 24 نقطة.



حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



8- طهطا مع كيما اسوان



يواجه فريق طهطا متذيل المجموعة بقيادة أسامة البلم برصيد 15 نقطة فريق كيما اسوان صاحب المركز الخامس عشر بقيادة زيزو حشمت برصيد 22 نقطة.



حقق فريق طهطا الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 48 نقطة

2- الألومنيوم 47 نقطة

3- المنيا 45 نقطة

4- الإعلاميين 40 نقطة

5- بنى سويف 40 نقطة

6- ديروط 35 نقطة

7- الفيوم 32 نقطة

8- سوهاج 30 نقطة

9- البترول 29 نقطة

10- قنا 28 نقطة

11- تليفونات 27 نقطة

12- شباب سمسطا 25 نقطة

13- شبان قنا 24 نقطة

14- أسمنت أسيوط 23 نقطة

15- كيما اسوان 22 نقطة

16- طهطا 15 نقطة

تنطلق في الرابعة من عصر الثلاثاء منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.