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«مجابهة البطالة وتوفير فرص عمل».. تعرف على أهداف مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الإثنين 31/مايو/2021 - 12:43 م
عبداللطيف هيبة
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وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نهائيا.
ويهدف مشروع القانون إلى:
1-ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة
2- تحقيق التمكين الاقتصادي
3- تمكين السيدات في الفئة العمرية (18- 45) عاما من العمل والاستقلالية المالية
4- التدخل الخدمي ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها.
5- التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي.
6- رفع وعى المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية.
7- التحول الرقمي للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة ومتابعتها من خلال بناء منظومة “الأسرة المصرية”.
8- النظر لخطة مجابهة تحدى ارتفاع معدل البطالة وتوفير فرص العمل.
9- تستهدف خطة 21 22 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض في حدود 7.3% في عام الخطة.
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