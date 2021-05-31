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«مجابهة البطالة وتوفير فرص عمل».. تعرف على أهداف مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الإثنين 31/مايو/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نهائيا.

ويهدف مشروع القانون إلى:


1-ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة

2- تحقيق التمكين الاقتصادي

3- تمكين السيدات في الفئة العمرية (18- 45) عاما من العمل والاستقلالية المالية

4- التدخل الخدمي ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها.

5- التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي.

6- رفع وعى المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية.

7- التحول الرقمي للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة ومتابعتها من خلال بناء منظومة “الأسرة المصرية”.

8- النظر لخطة مجابهة تحدى ارتفاع معدل البطالة وتوفير فرص العمل.

9- تستهدف خطة 21 22 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض في حدود 7.3% في عام الخطة.

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