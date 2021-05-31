«مجابهة البطالة وتوفير فرص عمل».. تعرف على أهداف مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية





وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نهائيا.



ويهدف مشروع القانون إلى:





1-ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة



2- تحقيق التمكين الاقتصادي



3- تمكين السيدات في الفئة العمرية (18- 45) عاما من العمل والاستقلالية المالية



4- التدخل الخدمي ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها.



5- التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي.



6- رفع وعى المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية.



7- التحول الرقمي للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة ومتابعتها من خلال بناء منظومة “الأسرة المصرية”.



8- النظر لخطة مجابهة تحدى ارتفاع معدل البطالة وتوفير فرص العمل.



9- تستهدف خطة 21 22 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض في حدود 7.3% في عام الخطة.