سيرة الشيخ الشعراوي في "إمام الدعاة" يوميا على قناة اقرأ



تعرض قناة إقرأ، يومياً في تمام الساعة الثامنة مساءً، حلقات مسلسل "إمام الدعاة" والذي يجسد سيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله.



المسلسل بطولة حسن يوسف، عفاف شعيب، سميرة عبد العزيز، ويروي قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي، من خلال عدة مراحل مهمة في حياته منذ نشأته في قرية "دقادوس" وتعلمه في كتاب القرية وحفظه للقرآن الكريم وعلاقته بأهل القرية ثم مراحل شبابه وكهولته وكفاحه في تفسير القرآن وتعليمه.



كما يعرج المسلسل على الفترة التي قضاها "الشعراوي" استاذاً في جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، والتي شكلت منعطفًا هامًا في حياته.



الجدير بالذكر أن المسلسل يعرض ضمن خطة القناة لعرض الأعمال الدرامية الهادفة، كما تقوم بترجمة هذه المسلسلات لعرضها على قنواتها الدولية، ليستفيد منها غير الناطقين باللغة العربية.



مسلسل "إمام الدعاة" يعرض يومياً عدا الجمعة والسبت الساعة ٨:٠٠ مساءً ويعاد ٩:٣٠ صباحاً بتوقيت القاهرة.