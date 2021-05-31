"عبر 12 محافظة".. خبير يرصد مجهودات تطوير مسار العائلة المقدسة بذكرى دخولها لمصر

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف إن الدولة المصرية تسعى على أعلى المستويات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لكل مؤسسات الدولة والوزارات المعنية بتطوير وتنمية مسار العائلة المقدسة والمناطق المحيطة بها.



وجاءت تعليقات ريحان بمناسبة حلول ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر والذي يوافق أول يونيو من كل عام أي أن غدًا الثلاثاء هو اليوم الموافق لتلك الذكرى.



وتابع ريحان في تصريحات إلى الفجر أن الدولة تقوم بتطوير شبكات البنية الأساسية وتمهيد الطرق وتأمينها وتزويدها بالخدمات السياحية المختلفة والتعريف بأهمية تنمية هذا الطرق كطريق للحج المسيحى يحظى باهتمام 2.3 مليار مسيحي في العالم علاوة على عددًا كبيرًا من المسلمين بكافة أنحاء العالم.



وأوضح ريحان أن الأمور تسير في عدة اتجاهات الأول وهو الاتجاه الثقافي باعتبار مسار العائلة المقدسة بمصر قيمة عالمية وتستحق التسجيل تراث عالمى باليونسكو لذا قامت وزارة السياحة والآثار بإعداد ملف لتسجيل أديرة وادى النطرون المنطقة الثالثة التى عبرتها العائلة المقدسة بعد سيناء والدلتا تراث عالمى باليونسكو وتم الانتهاء من الملف وتسليمه كما قامت لجنة خاصة مشكلة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار والخارجية والداخلية والتعاون الدولى بإعداد ملف خاص بتسجيل التراث اللامادي المرتبط بالعائلة المقدسة والذي يشمل الحكايات والعادات والتقاليد الشعبية المرتبطة بالرحلة وتم إعداد الملف وفق ضوابط منظمة اليونسكو وتسليمه للجنة الوطنية بباريس، وذلك من خلال عدة إجراءات



ولفت الدكتور ريحان إلى مجهودات وزارة السياحة والآثار التى أعدت كتالوج توثيقي (باللغتين العربية والانجليزية) لمجموعة من المحطات الأثرية بمسار رحلة العائلة المقدسة وهي أديرة وادي النطرون بمحافظة البحيرة وكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة وبئر وشجرة مريم بالمطرية وكنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط محافظة المنيا ودير المحرق بمحافظة أسيوط كذلك رصد لمظاهر الاحتفالات الشعبية المرتبطة بمحطات العائلة المقدسة.



كما انتهت الوزارة من ترميم كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة التى تضم المغارة التى لجأت إليها العائلة المقدسة وترميم كنيسة السيدة العذراء مريم الشهيد أبانوب بسمنود، والإنتهاء من ترميم عددًا كبيرًا من المباني المتضررة من السيول في أديرة وادي النطرون عام 2017 ففي دير السريان تم الإنتهاء من ترميم كنيسة العذراء الأثرية وكنيسة الأربعين والقلايا الحديثة الملاصقة للسور الشمالي للدير.



وفي دير البراموس تم ترميم الكنيسة الرئيسية والجزء الشرقي من السور الأثري للدير، وفي دير الأنبا بيشوي تم ترميم كل من كنيسة الرهبان والقلايا الأثرية الملاصقة للسور الجنوبي والطاحونة الأثرية، كما تم الإنتهاء من ترميم كنيسة الأنبا بيشوي من أعلى السطح وكذلك الجدران من الخارج.



كما زار وزير السياحة والآثار مؤخرًا موقع شجرة وبئر مريم بالمطرية لمتابعة الأعمال الجارية من تطوير شبكة الإضاءة وبطاقات تعريفية للأيقونات وتزويد مركز الزوار بشاشات تفاعلية وتخصيص مكان ليكون منفذًا لبيع منتجات شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية" واستبدال بعض الدعامات الحاملة للشجرة عن طريق معهد الحرف الأثرية ووضع كشافات حول الشجرة، وتركيب سور خشبي حول الشجرة الأثرية لحمايتها بشكل دائم وترميم حوائط المحكي ومعاجلة اللوحة الزيتية به



وجاري أعمال مشروع متكامل لترميم كنسية السيدة العذراء مريم بجبل الطير بالمنيا، وتم استقبال الرحلات التعريفية للتعريف بالمسار بالإضافة إلى رؤساء الكنائس من بعض الدول مثل إنجلترا وفرنسا، كما تم استقبال وفود من إيطاليا وألمانيا وسويسرا



ونوه ريحان إلى أن التطوير شمل 12 محافظة ففي الفرما بشمال سيناء المحطة الأولى للرحلة تم رصف 5 كم وجارى استكمال أعمال الرصف لـ 20 كم، وستقوم محافظة بورسعيد بتوفير الخدمات اللوجيستية، وفي الدلتا المحطة الثانية تم تجديد قاعة العرض الأثرى بتل بسطا وإنشاء بوابات سياحية، وبناء سور حديدى للحفاظ على الآثار وإنشاء غرف للأمن والتفتيش وإقامة برجولات سياحية ودورات مياه ووضع لافتات إرشادية ومرورية وإعداد مسار سياحى للبئر الأثرية



وفي سمنود تم تطوير منطقة السوق لتسهيل الوصول إلى الكنيسة الأثرية وتبليط الأرضيات وإنشاء نافورة في الميدان وإنارة المنطقة وإنشاء بوابتين وفي كفر الشيخ تم تطوير الكنيسة والشارع المؤدى إليها، ودهان الواجهات وزراعة النخيل وساحة لانتظار السيارات وبجوارها حديقة ومظلات وكافيتريات



وأكد ريحان أن المنطقة الثالثة للمسار بوادى النطرون شهدت توسعة دير الأنبا بيشوى والبراموس ونقاط تأمين للسياح على الطريق الدائرى ولوحات إرشادية أمام مدخل وادى النطرون وأنشطة تجارية واستثمارية لخدمات الرحلات السياحية بوادى النطرون ورصف 24 كم طرق دائرية تصل الأديرة بعضها بالبعض، وإنشاء بوابات عند المدخل وعند دير السوريان وعند دير الباراموس، وتنفيذ أعمال إنارة بالتنسيق مع محافظة البحيرة وإنشاء مواقع توقف في أثناء زيارة الأديرة.



وتابع ريحان أن القاهرة المحطة الرابعة شهدت تطوير منطقة شجرة مريم بالمطرية وتشجير منطقة الفسطاط ومصر القديمة وإعادة رصف الشوارع المؤدية إلى مجمع الأديان، وتنفيذ ازدواج الطريق وإنشاء طريق بديل لوسائل النقل العام ووضع العلامات الإرشادية والبرجولات، وإنشاء بوابات سياحية للمنطقة تحمل أيقونة العائلة المقدسة على مسافة ما بين 800 م إلى 1 كم من موقع المزار، ورصف كوبرى العاشر أمام سوق الفسطاط وربط المنطقة بالمتحف القومى للحضارة المصرية



كما تم إعادة رصف الشوارع بالمنطقة حول كنيسة المعادى وجارى إنشاء مرسى نيلى واستصدار الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء وإنشاء منطقة خدمات ومرافق للزائرين، وأماكن انتظار.



وفي صعيد مصر تم ترميم دير العذراء بدرنكة وإنشاء بوابات ووضع اللافتات الإرشادية باللغتين العربية والإنجليزية وتأهيل ورصف الطرق المؤدية إلى جبل درنكة وإزالة القمامة.



وفي المنيا جارى ترميم وتطوير منطقة جبل الطير كما تم إقامة مبنى فندقى من دورين متوافق مع الطابع التاريخى للمنطقة ودهان المقابر المحيطة لتجميل المكان، وإنشاء سور وجدارية، وإنشاء طريق بديل بطول 1،2 كم بديلًا عن الطريق القديم بطول 18 كم وتم إنشاء طريق مباشر يربط بين أسيوط والمنيا وتم الانتهاء من تنفيذ بوابات على الطريق الشرقى القادم من أسيوط (800 م من الكنيسة) وإقامة مركز للزائرين.