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مساعي الرئيس السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني

الإثنين 31/مايو/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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كثف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحركاته لإنهاء الانقسام الفلسطيني، بإرسال رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، إلى قطاع غزة لعقد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية.

ضرورة إنهاء الانقسام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وفد مصري

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وجه رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، إلى قطاع غزة لعقد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية، مصطحبًا معه وزراء من السلطة الفلسطينية.

وشهد الاتفاق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، على عقد مجموعه من الاجتماعات مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة، في إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطيني.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوفد رئيس المخابرات العامة، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والجهات المعنية في إسرائيل، حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.  

ووجه الرئيس السيسي، باستمرار الجهـود والاجتماعات لـحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة "حماس".

وتكللت جهود مصر بالنجاح في وقف إطلاق النار في غزة، جراء دخوله حيز التنفيذ، بعد 11 يومًا من تصعيد عسكري.

وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي لما تبذله مصر من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

ووصلت 52 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر لسكان قطاع غزة.

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القضيه الفلسطينيه الرئيس السيسى الانقسام الفلسطينى اخر الاخبار

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