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عاجل.. السيسي: نؤكد على الدعم المصري للشعب الفلسطيني وقادته

الإثنين 31/مايو/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني، وقادته، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، اليوم الإثنين.

وووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس نقلها رئيس المخابرات العامة تؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.

كما أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية لبحث تثبيت وقف اطلاق النار وإعادة الإعمار، حيث ناقش سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية، وقطاع غزة.

ووجه الرئيس السيسي، الوفد المصري لدفع الجهود إنهاء الانقسام.

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