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تحرير 6405 مخالفات مرورية على مستوى الجمهورية

الإثنين 31/مايو/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.


حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة عن ضبط 6405 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2215 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 195 مخالفة السير بدون تراخيص، 29 مخالفات موقف عشوائي، 28 مخالفة لشروط التراخيص.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.


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